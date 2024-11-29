Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkan Adayı Necmi Tengilimoğlu, TEMAD Çorum Şubesini ziyaret etti.

2 Aralık’ta yapılan olan TEMAD 17’nci Olağan Büyük Genel Kurulu ve Seçimleri öncesinde Genel Başkan Adayı Necmi Tengilimoğlu, TEMAD Çorum Şubesine ziyarette bulundu. Necmi Tengilimoğlu ziyaretinde projeleri hakkında bilgiler verdi.

Camianın en büyük beklentisi olan taleplerin karşılanabilmesi için öncelikle birlik ve beraberliğin tesis edilmesindeki sorunların çözümlenmesi gerektiğini kaydeden Necmi Tengilimoğlu, “Son yıllarda, askeri ve siyasi otorite ile camianın sorunsallarının çözümü konusunda ciddi girişimlerin yapılamayışı, sayıları 130 bin kişiye yaklaşan emekli astsubaylarımızın başta şehit/ gazi ailelerimiz olmak üzere TEMAD’a üyelik hakkı olan tüm arkadaşlarımızın eş, dul ve yetimlerinin ciddi bir katılım yapmaları gerektiği konusunda sıkıntılar var. Hatta her geçen gün üzücü şekilde üye kaybı yaşanıyor. İstenilen seviyede üye sayısına ulaşılamamasının en önemli sebeplerinden biriside camianın kurumsal yapıya olan aidiyet ve inanmışlık duygularındaki örselenmedir” dedi.

Necmi Tengilimoğlu, daha sonra projeler ve vaatleri hakkında bilgiler verdi.

TEMAD Çorum Şube Başkanı Gürol Matpan ise misafirlere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.