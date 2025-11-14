S.S. Barış Kadeş Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından Çorum-Ankara yolu üzeri Oto Galericiler Sitesi karşısında yapılacak olan Motosikletçiler Plazası’nın 14 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek olan temel atma töreni 20 askerimizin hayatını kaybettiği uçak kazası nedeniyle ertelendi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan S.S. Barış Kadeş Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Necmettin Uzun, temel atma töreni tarihinin daha önceden planlandığını ve davetiyelerin dağıtıldığını ancak ülkemizi yasa boğan uçak kazasında şehit olan 20 askerimizin toprağa verilmeden ve şehit acımız tazeliğini korurken böyle bir tören düzenlemelerinin doğru olmayacağını söyledi.

Plazanın temel atma törenini ileri bir tarihe ertelediklerini kaydeden Uzun, "Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi ve 20 askerimizin şehit olması yüreğimizi dağladı. Bu sebeple temel atma törenini ileri bir tarihe ertelemiş bulunmaktayız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.