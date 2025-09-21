Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler'e büyük tepki gösterdi.

Bordo-mavili kulüp, maçın ardından yaptığı paylaşımda, gole giden pozisyonda oyunun durdurulmasına ait görüntüyü yayımlayarak, "Bu görüntü, bir hakemin kötü niyetini ve ahlaka aykırı tavrını en çıplak haliyle ortaya koymuştur. Adalet için, hak için, akıtılan alın teri için; atağımızı kasıtlı olarak engelleyen bu hakem hakkında Türkiye Futbol Federasyonunun derhal harekete geçmesi kaçınılmazdır. Bu şahsın bir daha Türk futbolunda görev almasına izin verilmemelidir." denildi.

ERTUĞRUL DOĞAN: HAKEMLİĞİ BİTMİŞTİR

Karşılaşmanın ardından konuşan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ise Arda Kardeşler için, "Hakemliği bitmiştir." ifadelerini kullandı.

HACIOSMANOĞLU: HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM

Trabzonspor ve başkanının sert sözlerinin ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da A Spor canlı yayınına katılarak Arda Kardeşler hakkında konuştu.

Hacıosmanoğlu, "Bu akşam yaşanan hata değil. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bunun bedeli çok ağır. Bunun arkasında ne plan varsa bunu çözmek bizim görevimizdir." dedi.

Hakemlerin hata yapabileceğini ancak yaşanan olayın sıradan bir hata olmadığını vurgulayan Hacıosmanoğlu, şunları ekledi:

"Ben 59 yaşımdayım, 40 senedir sporun içindeyim. Hafızamda pozisyon pozisyon yer eder, özetini yapabilirim. Ama bu akşamki gibi bir hareketi hiç görmedim. Bunun bedeli ağırdır."