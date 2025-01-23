Ahlatcı Çorum FK pazar günü Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takım dün saat 16’da tesis fitnes salonunda yaptığı ısınma hareketlerinin ardından sahaya geçti.

Teknik Direktör Serkan Özbalta fitnes salonunda futbolcularla yaptığı toplantıda Ümraniyespor maçı ile ilgili yaptığı değerlendirmenin ardından Fatih Karagümrük maçının oyun sistemi hakkında bilgiler verdi.

Sakatlıkları devam eden Thomas ve Geraldo dışında tüm futbolcuların katıldığı antrenman sahada ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması ile devam etti.

Antrenman daha sonra dripling çalışması ve son bölümde ise önce yarı sahada sonra tam sahada taktik çalışma ile antrenmanı tamamladı.

Kırmızı Siyahlı takımda ligde son iki maçta alınan galibiyetler nedeni ile futbolcuların oldukça moralli ve neşeli olduğu gözlendi.

Çorum FK, Karagümrük maçının hazırlıklarını bugün yapacağı taktik çalışma ile sürdürecek.