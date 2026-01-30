Çorum FK, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında futbolcuları ve kulüp yetkilileriyle birlikte Çorum Huzurevi’ni ziyaret etti.

Samimi bir atmosferde geçen buluşmada büyüklerle yakından ilgilenen futbolcular, onlarla sohbet etti, hatıralarını dinledi.

Kulüp yetkilileri, büyüklerin gönlünü almanın ve hayır dualarını kazanmanın kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu ifade ederken, bu tür sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini belirtti.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.