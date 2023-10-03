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Çorum'un Sungurlu ilçesinde, ticari taksi otomobile çarpmamak için uyarı levhalarına çarptı.

Meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı bir işyerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Sungurlu-Çorum yolu Taş köprü kavşağında meydana geldi. Çorum'dan Ankara istikametine seyir halinde olan ticari taksi, aynı istikamette kavşaktan dönmeye çalışan otomobile çarpmamak için uyarı levhalarına çarptı.

Meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye böyle yansıdı.