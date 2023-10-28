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Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Özgür Yağan oldu.

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Sezikli'nin emekli olması üzerine bir süredir boş olan Dekanlık koltuğuna Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Özgür Yağan görevlendirildi.

ÖZGÜR YAĞAN KİMDİR?

1976 yılında Osmancık’ta doğdu. İlkokul öğretmeni olan anne ve babasının görevleri nedeniyle ilkokulun ilk 4 sınıfını Alpagut Köyü’nde, 5. Sınıfı ise Osmancık Atatürk İlkokulu’nda okudu. Ortaokul ve Lise Eğitimini Osmancık Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Osmancık Başpınar Sağlık Ocağında Pratisyen Doktorluk yaptı.

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında uzmanlık eğitimini tamamladı. Uzman doktor olarak Ordu Devlet Hastanesinde ve sonra Yrd. Doç. Dr. olarak Ordu Üniversitesi'nde görev yaptı.

2016 yılında Hitit Üniversitesi’nde göreve başladı. 2017 yılında Doçent, 2022 Profesör Doktor unvanını aldı. Halen Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmakta.

Ayşe Hande Yağan ile evli olan Özgür Yağan’ın 16 ve 12 yaşlarında iki çocuğu var.