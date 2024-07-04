İskilip ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) buğday alımına başladı.

İskilip Ziraat Odası Başkanı Adem Efe, AA muhabirine, TMO'nun günlük ortalama 100 ton hububat alımı yaptığını söyledi.

Bu yıl rekoltenin geçen yıla göre düşük olduğunu belirten Efe, "Geçtiğimiz yıl TMO toplam 26 bin 250 kilo hububat alımı yaptı. Bu yıl da rekoltenin düşük olması nedeniyle 15 bin tondan fazla alım yapmayı hedefliyoruz. Çiftçilerimizin elinde hiç ürün kalmayana kadar TMO alımlara devam edecektir." dedi.

Geçen yıl alımların erken başlayabilmesi için belediyeden arsa kiralayarak TMO'ya tahsis ettiklerini dile getiren Efe, bu yıl da yeni alanlar kiralayarak 102 dönüm alanı TMO'ya tahsis ettiklerini kaydetti.

TMO yöneticilerine teşekkür eden Efe, "Çiftçilerimizin mağdur olmaması, ellerinde ürün kalmaması, tüccara ucuz fiyata ürün vermemeleri için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da yapacağız. Hiçbir çiftçimizin tereddüdü olmasın ki ellerinde hiçbir ürün kalmaması için TMO İskilip’te alımlara devam edecek." diye konuştu.