ÇOROBOT takımının yaptığı ve Çorum Genç Girişimciler (ÇOGG) adı verilen elektrikli otomobil, Türkiye’nin elektrikli otomobili TOGG ile buluştu.

TEKNOFEST 2023 yılı finallerinde Çorum’u temsil eden TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Robot Kulübü öğrencilerinden oluşan ÇOROBOT takımının yaptığı, Çorum Genç Girişimciler (ÇOGG) adını verdikleri elektrikli otomobil ile Türkiye’nin elektrikli otomobili TOGG, Kocaeli’nin Gebze ilçesi TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nde birlikte görücüye çıktı.

İzleyicilerin büyük beğeniyle takip ettiği TOGG ve ÇOGG’u TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da ziyaret ederek öğrencileri tebrik etti. (Haber Merkezi)