Çorum Belediyesi’nde makam aracı olarak kullanılacak TOGG, şehrimize getirilerek Başkan Aşgın’a teslim edildi.

“TOGG Çorum’a çok yakıştı”

Başkan Aşgın, TOGG’un gemlik rengi T10X modelini ilimize kazandırmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile yaptıkları görüşmeler sonucunda süreci hızlandırarak aracı DMO’dan teslim aldıklarını anlatan Başkan Aşgın, “Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili artık Türkiye’nin bütün caddelerine girmeye başladı. Dünyanın merkezinde de artık kendi TOGG’umuz var. DMO ile ilgili tüm yazışmaları hızlandırarak ödemesini yapar yapmaz aracımızı teslim aldık.” dedi.

Plakası “19 TC 001” oldu

TOGG’u tüm Çorum adına satın aldıklarını ve ilimize kazandıklarını dile getiren Aşgın, aracın resmi plakasının da 19 TC 001 olduğunu açıkladı.

Türkiye’nin yerli üretim hamlesiyle dünyanı parlayan yıldızı haline geldiğini vurgulayan Aşgın, “Kendi otomobilimizi, SİHA’mızı, İHA’mızı, petrol ve doğalgaz arama gemilerimizi nasılyaptıysak, bundan sonra da dünyada bir yıldız gibi parlamaya devam edeceğiz. Güçlü bir Türkiye ve aydınlık yarınlarımız için, Recep Tayip Erdoğan liderliğinde bu yürüyüşümüzün devam etmesi için dua ediyoruz. Bu millete, bu ülkeye büyük hayaller kurduran, milletlerin umudu olan Recep Tayyip Erdoğan’dan Allah razı olsun.” dedi.

Vatandaşlardan yoğun ilgi

Öte yandan TOGG’un Çorum’a Belediyesi’ne alındığını duyan vatandaşlar, aracı incelemek için Çorum Belediyesi’ne akın etti.

TOGG’u inceleyen vatandaşlar, Türkiye’nin ilk milli otomobiliyle gurur duyduklarını ifade ettiler.