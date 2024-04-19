Tokat’ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem, Çorum'un yanı sıra Samsun’da da hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 18.11'de merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Deprem yerin 5,9 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden Samsun’da da hissedildi. Panik yaşayan bazı vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

Depremi hisseden vatandaşlar, panikle kendilerini dışarı attıklarını ve yakınlarını aradıklarını söylediler.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde saat 18.11’de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem Tokat, Samsun, Yozgat, Çankırı ve Çorum illerimizde yoğun bir şekilde hissedilmiştir" denildi.