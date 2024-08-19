Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Emlak Müzayede tarafından yapılan açıklama ile aralarında Çorum'un da bulunduğu 43 ilde ev ve işyeri satışı yapılacağı bildirildi.

Müzayede ile yapılacak satışlarda toplamda 310 gayrimenkul satışı yapılacağı bildirilirken satışların konutlarda yüzde 25 peşin 72 ay vade ile, yüzde 25 peşin 120 ay vade ile, işyerlerinde ise yüzde 15 peşin 60 ay vade ile yapılacağına yer verildi.

1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konutlara baktığımızda uygun fiyatlı olan konutların yüzde 25 peşinat ve 72 ay vade ile satışa çıkarıldığı görülürken yüksek fiyatlı konutların ise yüzde 25 peşinat ve kalan paranın 120 ay vade ile ödendiği görülüyor.

KONUT SATIŞI YAPILACAK İLLER:

Adana

Afyon

Ankara

Aydın

Balıkesir

Batman

Bursa

Çorum

Denizli

Edirne

Erzincan

Erzurum

Eskişehir

Gaziantep

Giresun

Hakkari

Isparta

İstanbul

İzmir

Karaman

Kars

Kastamonu

Kayseri

Kırıkkale

Kırklareli

Kırşehir

Konya

Kütahya

Malatya

Manisa

Nevşehir

Osmaniye

Rize

Sakarya

Samsun

Siirt

Sinop

Şanlıurfa

Tekirdağ

Trabzon

Tunceli

Zonguldak

Yalova

Konut fiyatlarının 831 bin liradan başladığı görülüyor.

Başvuru için öncelikle teminat yatırmanız gerekmektedir. Yukarıdaki tabloya göre teminatınızı aşağıdaki şekilde yatıracaksınız:

“TEMİNAT YATIRMAK İÇİN:

Açık Artırma toplantısına katılacak gerçek veya tüzel kişiler, toplantı öncesinde T. Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş’nin tüm şubelerine katılım teminatı yatıracaklardır. Satın alınmak istenilen taşınmaz adedi kadar teminat yatırılması gerekmektedir.