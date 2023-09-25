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Geçtiğimiz aylarda 45 gün içerisinde teslim edileceği açıklanan TOKİ konutlarının yolunu ise Çorum Belediyesi yapacak.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın; "Emeklilerimiz bir an önce evlerine kavuşsun diye belediye olarak insiyatif alıyor ve TOKİ ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Emekli TOKİ projesine altyapı desteği veriyoruz. Yüklenici inşaat firması kanal işini tamamlar tamamlamaz Silmkent - Emekli TOKİ bağlantı yolu ve TOKİ ana cadde bordür ve asfaltını bitiriyoruz." ifadelerini kullandı