TOKİ Şehit Şükrü Özyol İlkokulu’nda hayata geçirilen, “Çocuk Evleri Sitesinde İlkokula Devam Eden Çocukların Akademik, Sosyal ve Duygusal Gelişimini Destekleme Projesi”nin yılsonu kapanış sergisi gerçekleştirildi.

Çorum Valiliğinin himayesinde, Çorum Belediyesinin desteği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün koordinesinde yürütülen projenin kapanış sergisi için dün tören yapıldı.

TOKİ Şehit Şükrü Özyol İlkokulu bahçesinde düzenlenen program İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Programın açılış konuşmasını yapan TOKİ Şehit Şükrü Özyol İlkokulu Müdürü Zeki Akgöz, “Bu projemizi hazırlamaktaki amacımız kurumlar arası iletişimi ve iş birliğini artırmak, çocuklarda olumlu benlik algısının ve öz düzenleme becerilerinin geliştirilmesi, olumlu davranışların sıklığını ve devamlığını artırmak, çocukların akademik başarılarının artırılması ve arkadaşlık ilişkilerin geliştirilmesidir.

Öğrencilerimiz, okulumuza yeni geldiklerinde okula adaptasyon sürecinde sorunlar yaşamaktadır. Bu durum çocukların öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla ilişkisini etkilemektedir. Aynı zamanda yeni gelen çocuklar akademik başarısızlık, akranlarıyla kavga, dışlanma, ötekileştirme, akran zorbalığı gibi olumsuz durumlarla karşı karşıya kalmaktadır. Çocuğun yüksek yararı gözetilerek bu durumu olumluya çevirmek, ön yargıları ortadan kaldırmak, çocuklarda olumlu benlik algısının, öz düzenleme ve iletişim becerilerini sağlamak, kurumlar arası iletişimi güçlendirmek ve toplumsal farkındalık oluşturabilmek için 0-18 Yaş Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü ve TOKİ Şehit Şükrü Özyol İlkokulu Müdürlüğü arasındaki iş birliğinin artırılması, koordineli bir şekilde birlikte hareket edilmesi ihtiyacı doğmaktadır. Bu kapsamda bir dizi faaliyet oluşturularak istenilen amaca ulaşılması hedeflenmektedir” dedi.

Projenin hedefleri hakkında da bilgiler veren Zeki Akgöz, “Kurumlar arası iletişimi ve iş birliğini artırmak çocuklarda olumlu benlik algısının geliştirilmesine katkı sağlamak öz düzenleme becerilerinin geliştirilmesi ve öz düzenleme becerilerinin geliştirilmesi yolu ile olumlu davranışlarının sıklığını ve devamlığını artırmak iletişim becerilerinin geliştirilmesine katkı, ön yargıların kırılması, öğretmen öğrenci iletişimimin güçlendirilmesi kurumsal görünürlüğün artırılması ve tanıtımının sağlanmasıdır” ifadelerini kullandı.

Projenin ilk yılında, 80 öğrencinin, resim, müzik, işaret dili ve akıl oyunları kursu aldıklarını ifade eden Akgöz, “Projeye katılan tüm öğrencilerimize hijyen seti hediye edilmiş, öğrencilerimiz Çorumlu Obasında çeşitli etkinliklere katılmıştır. Ayrıca velilerimize “güven toplumunun inşası şiddetin anatomisi ve çözüm yolları” semineri verilmiş, tüm öğretmenlerimize çocuğa yönelik istismar ve şiddet semineri verilmiştir. Bu etkinlikler sayesinde öğrencilerimizde olumlu benlik duygusu, arkadaşlık, paylaşma, iletişim becerileri ve kurumlar arası koordinasyonun gelişmesine katkı sağlanmıştır. Bu etkinliklerin yapılmasında bizi sürekli destekleyen Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Milli Eğitim İl Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Akkent Kadın Kültür Merkezi, Akkent Gençlik Merkezi, Sevgi Evleri idareci ve öğretmenlerini TOKİ Şehit Şükrü Özyol İlkokulu öğretmen ve personellerini, etkinliklerde görev alan veli ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, katkı sunan tüm paydaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise yaptığı konuşmada, “Çocukların coşkusu cıvıltısı bize de enerji oluyor. Şuan biz çok mutluyuz. Ama bu mutluluğu yaşayamayan Gazzeli çocuklar var. Tüm çocuklar için bütün yeryüzünün barış diyarı güzellik diyarı olmasını da bu vesile ile niyaz ediyorum” diyerek sözlerine başladı.

Akkent’in kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Aşgın, “Bu okula biraz pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Bahçesini asfaltladık. Çevresindeki kaldırımları ve tretuvarları yeniledik. Okulun tüm etkinliklerinde hem Gençlik Merkezimiz hem de Kadın Kültür Merkezimiz ile belediyemiz imkanlarıyla destek vermeye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı da konuşmasında Çocuk Evlerinde kalıp ilkokula devam eden öğrencilerin kendileri için özel olduğunu dile getirerek, “Onlarla ilgili yeni projeler ve hayata daha iyi adapte olabilmeleri için hep birlikte gayret gösteriyoruz. Öğretmenleri de çocukların hayata adapte olması için canla başla çalışıyorlar. Milli Eğitim Müdürlüğümüz bu çocuklara özel projeler yapıyor. Burada da tüm kurumlarımızın koordinesinde güzel bir projeyi hayata geçirmiş olduk. Onlar için çalışmaya gayret göstermeye hep birlikte el ele vererek devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından öğrencilerden oluşan koro mini bir konser verdi.

Öğrencilerin yaptığı gösterilerin ardından resim serginin açılış kurdelesi kesildi. Vali Dağlı ile Başkan Aşgın, sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldılar.

Etkinlikte ayrıca kermeste açıldı.