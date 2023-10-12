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TOKİ tarafından inşası devam eden emekli konutlarının tesliminde, ilk olarak 95 konut teslim edilecek.

TOKİ, kurumsal sitesinden yaptığı duyurusunda, B5-1, B5-2, B5-3, B5-4 nolu bloklarda bulunan toplam 95 dairenin teslim edileceğini belirtti.

Yapılan açıklamaya göre;

B5-1 nolu blokta yer alan 24 dairenin 16 Ekim Pazartesi günü,

B5-2 nolu blokta yer alan 24 dairenin 18 Ekim Çarşamba günü,

B5-3 nolu blokta yer alan 23 dairenin 20 Ekim Cuma günü,

B5-4 nolu blokta yer alan 24 dairenin 23 Ekim Pazartesi günü teslim edileceği duyuruldu.

Teslim töreninde istenen belgeler ve hak sahiplerinin dikkat etmesi gereken hususlar ise şu şekilde sıralandı;

ÇORUM MERKEZ KURUÇAY 743 ADET KONUT PROJESİ PROJESİ TESLİM BİLGİSİ

Çorum Merkez Kuruçay 743 Adet Konut Projesi kapsamında yer alan konutlardan 95 adet konutun teslim işlemleri 16 – 23 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Teslim programında olmayan bloklar ile ilgili ilerleyen tarihlerde teslim programı ilan edilecektir.

Bu çerçevede;

Konut teslimleri, İdaremiz tarafından hazırlanan “Konut Teslim Programı” çerçevesinde projenin Müşavir Firması olan Koltek Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. tarafından Çorum Merkez Şantiyesinde gerçekleştirilecektir.

Konut alıcıları, kendileri için belirlenen teslim tarihinde T.Halk Bankası A.Ş. Çorum Şubesine giderek, KDV faturasını alacak ve aynı gün kendi imkanları ile Şantiyeye ulaşarak konutlarını tutanakla teslim alacaklardır; Şantiyede konut teslim işlemlerine saat 09:00’da başlanacaktır.

KDV TAHSİLATI: 3065 sayılı KDV kanunu gereğince teslim işlemi nedeniyle Katma Değer Vergisi doğduğundan, alıcılarından konutları için %1 oranında KDV tahsil edilecektir.

Konut alıcıları, teslim programında kendileri için belirlenen tarihten önce konut teslimi için aracı kurumlara başvuruda bulunamayacaktır.

Alıcıyla imzalanan gayrimenkul satış sözleşmesi kapsamında satışa/teslime konu konutun sigorta ve DASK işlemleri aracı Banka tarafından yaptırılacak ve bedelleri tahsil edilecektir.

Konut teslim programında belirlenen tarihte teslim işlemlerini yapamayıp başka bir günde konut teslimi için başvuruda bulunan konut alıcılarının işlemleri, geldikleri gün için belirlenmiş konut alıcılarının işlemleri tamamlandıktan sonra yapılabilecektir.

Projede yer alan konutların ilk taksit ödemesi, teslimden sonra olarak belirlenenler için, Aralık 2023 tarihi itibari ile başlatılacaktır.

İlk dönemsel artış uygulaması Ocak 2024 tarihi itibari ile uygulanacaktır.

İSTENEN BELGELER

Şantiyede yapılacak konutun fiili teslimi sırasında; konut alıcılarının aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:

Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı),

Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi,

KDV faturası.

Belgeler eksiksiz ise konut alıcılarına, müşavir firma tarafından “Konut Teslim Tutanağı” ile mahal listesine göre tanzim edilecek olan “Konut Tespit Föyü” imzalatılacaktır.