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Silmkent TOKİ konutları anahtar teslim törenin bugün gerçekleştirildi.

Törende CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın arasında yaşanan gerilim damga vurdu.

İlk önce bir konuşma yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'ı, fitne ve fesat çıkarmakla suçlarken, Tahtasız yaptığı konuşmadan dolayı Aşgın'ı kınadı.

İkilinin konuşmasının sonra AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı da tartışmaya dahil olarak; "Sen benim belediye başkanıma parmak sallayamazsın." diyerek Tahtasız'a yüklendi.

Gergin anların yaşandığı tören ilk etapta belirlenen 45 kişiye anahtarlarının teslim edilmesiyle sona erdi.