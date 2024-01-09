Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) 14 ilde petrol arayacak. Bu iller arasında Çorum’un komşusu Kastamonu’da var. TPAO, bu 14 ildeki sahalar için petrol arama ruhsatı aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün konu ile ilgili kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Resmi Gazetede yayınlanan karara göre TPAO'ya, Kastamonu, Antalya, Çanakkale, Şanlıurfa, Zonguldak, Diyarbakır, Hakkari, Bartın, Karabük, Gaziantep, Elazığ, Edirne, Kahramanmaraş ve Kilis'te bulunan sahalar için petrol arama ruhsatı verildi.