FATİH AKBAŞ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı taşıt istatistiklerini açıkladı.

Temmuz ayı itibarıyla Çorum’da trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,67 artarak 219 bin 790 oldu.

Haziran ayında 218 bin 334 olan Çorum’da trafiğe kayıtlı araç sayısı temmuzda 219 bin 790’a yükseldi.

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %44,3'ünü motosiklet, %41,3'ünü otomobil, %10,9'unu kamyonet, %1,4'ünü kamyon, %1,3'ünü traktör, %0,5'ini minibüs, %0,2'sini otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta %162,8, kamyonette %90,4, otomobilde %47,1, kamyonda %44,3, otobüste %31,9, motosiklette %23,6, minibüste %17,8 artarken traktörde %43,5 azaldı.

TEMMUZ’DA 5 BİN 430 ARACIN DEVRİ YAPILDI

Temmuz ayında Çorum’da 5 bin 430 aracın devir işlemleri yapıldı. Devri gerçekleştirilen taşıtlarda ilk sırada 3 bin 328 adetle otomobil yer alırken, bunu 685 traktör, 613 motosiklet, 578 kamyonet, 143 kamyon, 60 minibüs, 13 otobüs ve 10 adet özel amaçlı taşıtın devri izledi.

TRAFİĞE KAYITLI TAŞI SAYISIMIZ 219 BİN 790 OLDU

Temmuz ayında Çorum’da toplam trafiğe kayıt taşı sayısı 219 bin 790 olurken bunların sınıflara göre dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:

Otomobil 98 bin 341, minibüs 2 bin 525, otobüs 1 023, kamyonet 25 bin 411, kamyon 6 bin 272, motosiklet 37 bin 739, özel amaçlı 532, traktör 47 bin 947.” Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı Samsun’da 519 bin 311, Tokat’ta 246 bin 567, Amasya’da ise 159 bin 593 oldu.