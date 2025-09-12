Futbolda birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için bugün bitiyor.
30 Haziran 2025'te başlayan Birinci Transfer ve Tescil Dönemi 12 Eylül günü saat 23:59'da son buluyor.
Takımlar ve futbolcular için yılın ikinci transfer sezonu ise 5 Ocak 206 - 10 Şubat 2026 tarihleri arasında olacak.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Arca Çorum FK'nın yeni transferleri şöyle;
Emeka Eze
Yusuf Erdoğan
Samudio
Pedrinho
Oğulcan Çağlayan
Daniel Aleksic
Ibrahim Sehic
Arda Şengül
Attamah
Caner Osmanpaşa
Cemali Sertel
Muhabir: Çorum Hakimiyet