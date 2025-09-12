Futbolda birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için bugün bitiyor.

30 Haziran 2025'te başlayan Birinci Transfer ve Tescil Dönemi 12 Eylül günü saat 23:59'da son buluyor.

Takımlar ve futbolcular için yılın ikinci transfer sezonu ise 5 Ocak 206 - 10 Şubat 2026 tarihleri arasında olacak.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Arca Çorum FK'nın yeni transferleri şöyle;

Emeka Eze

Yusuf Erdoğan

Samudio

Pedrinho

Oğulcan Çağlayan

Daniel Aleksic

Ibrahim Sehic

Arda Şengül

Attamah

Caner Osmanpaşa

Cemali Sertel