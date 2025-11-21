Trendyol 1. Lig'de 14. hafta maçları oynanacak.
Mücadeleler TRT SPOR ve Tabii Spor 6'dan canlı yayınlanacak.
İşte program ve maçların yayınlanacağı kanallar...
21 Kasım Cuma:
20.00 Manisa FK-Adana Demirspor: TRT SPOR
22 Kasım Cumartesi:
13:30 Atakaş Hatayspor-Atko Grup Pendikspor: Tabii Spor 6
13.30 Bandırmaspor-Arca Çorum FK: TRT SPOR
16.00 Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler: TRT SPOR
19.00 İstanbulspor-Sakaryaspor: TRT SPOR
23 Kasım Pazar:
13.30 Eminevim Ümraniyespor-Sipay Bodrum FK: TRT SPOR
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Erzurumspor: Tabii Spor 6
16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: TRT SPOR
19.00 Esenler Erokspor-Özbelsan Sivasspor: TRT SPOR
24 Kasım Pazartesi:
20.00 Serikspor-SMS Grup Sarıyer: TRT SPOR