Trendyol 1. Lig'de 14. hafta maçları oynanacak.

Mücadeleler TRT SPOR ve Tabii Spor 6'dan canlı yayınlanacak.

İşte program ve maçların yayınlanacağı kanallar...

21 Kasım Cuma:

20.00 Manisa FK-Adana Demirspor: TRT SPOR

22 Kasım Cumartesi:

13:30 Atakaş Hatayspor-Atko Grup Pendikspor: Tabii Spor 6

13.30 Bandırmaspor-Arca Çorum FK: TRT SPOR

16.00 Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler: TRT SPOR

19.00 İstanbulspor-Sakaryaspor: TRT SPOR

23 Kasım Pazar:

13.30 Eminevim Ümraniyespor-Sipay Bodrum FK: TRT SPOR

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Erzurumspor: Tabii Spor 6

16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: TRT SPOR

19.00 Esenler Erokspor-Özbelsan Sivasspor: TRT SPOR

24 Kasım Pazartesi:

20.00 Serikspor-SMS Grup Sarıyer: TRT SPOR

