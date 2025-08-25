Arca Çorum FK’da kurulan güçlü kadro ve bilet fiyatlarının 5 lira yapmasının ardından kırmızı siyahlı takım maçları büyük ilgi görüyor.

Ligin ilk hafta evindeki maçta seyirci rekoru kıran Çorum FK bu maçta ceza alan yaklaşık üç bin kişi nedeni ile ikinci maçta aynı seyirci sayısına ulaşamadı.

Ancak kırmızı siyahlı takım tribünleri her geçen maç biraz daha renkleniyor.

Özellikle çocuklar ve bayanların sayısının her geçen gün arttığı taraftarlar maç sonunda büyük coşku yaşadılar.

Öte yandan minik bir taraftar son antrenmanda taraftarları maça davet eden Attamah’a pankartlı mesaj gönderdi: ‘Attamah sen çağırdın biz geldik’