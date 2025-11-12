Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB iş birliğinde, Samsun Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Model Fabrika’ya teknik gezi düzenlendi.

Yalın üretim, dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm alanlarında firmalara rehberlik eden, verimliliği artırmak ve israfı önlemek amacıyla kurulan Model Fabrika’ya gerçekleştirilen ziyarete, Çorum’dan 25 firmadan 40 kişi katıldı.

Ziyaret kapsamında katılımcılara Model Fabrika Direktörü Onur Berberoğlu tarafından fabrikanın çalışma sistemi, amaçları ve yürütülen faaliyetler hakkında detaylı bilgiler verildi.

Berberoğlu, Model Fabrika’nın işletmelerin üretim süreçlerinde verimlilik ve kaliteyi artırmak, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık oluşturmak amacıyla kurulduğunu belirtti.

Program, katılımcıların sorularının yanıtlanması ve karşılıklı bilgi alışverişinin ardından sona erdi.