Vali Ali Çalgan, 10–16 Kasım KOBİ Haftası kapsamında, 2025 yılında KOSGEB tarafından desteklenen firmaların yetkililerini kabul etti.

Görüşmede, girişimcilerin talepleri dinlenilerek, destek mekanizmaları üzerine istişarelerde bulunulduğu belirtildi.

Vali Çalgan, üretimden istihdama, ihracattan teknolojiye kadar birçok alanda katkı sunan KOBİ’lerin bölgesel kalkınmadaki önemine dikkat çekerek, “KOBİ’lerimiz, ekonomimizin bel kemiği; yerelden ulusala büyümenin temel taşıdır. Devletimizin sunduğu desteklerle güçlenen her işletme, Çorum’un ve ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır.” dedi.

Ziyarette Vali Yardımcısı Cengiz Nayman ve KOSGEB İl Müdürü Halit Sıddık Tonkuş da hazır bulundu.