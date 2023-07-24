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HURŞİT BOZKURT

TÜGVA İl Temsilcisi Bahadır Kıyıklık, gördükleri lüzum üzerine üyesi oldukları İnsani Değerler Platformu’ndan (İDP) ayrıldıklarını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bahadır Kıyıklık, İDP'den ayrıldıklarını, Eğitime Destek Platformu ve Milli İrade Platformu'nda kalmaya devam edeceklerini açıkladı.

"Bu ayrılış süreci sivil toplum camiasından kopuş değil bilakis sivil toplum kuruluşlarımız ile ikili ilişkilerimizi geliştirmek için güzel bir fırsat olacaktır" diyen Kıyıklık, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın davasına ufak tefek hesaplar yapmadan Elif gibi dimdik sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Bütün ağabey ve kardeşlerimize kapımız her zaman açıktır. Cenab-ı Hak cümlemizin çalışmalarını bereketli kılsın. Allah, vatanımızı, milletimizi her türlü beladan, fitneden ve musibetten muhafaza eylesin."