Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan İnsan Hazineleri Metal Sanatçısı Hasan Tuluk, Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’yı ziyaret ederek, Çorum Müze Binası 100. Yıl Anısı Fotoğraf Albümünü hediye etti.

Vali Dağlı, müze binasının geçirdiği evreleri ve kullanım amaçlarını belgeleyen fotoğraf albümünün hazırlanmasında büyük bir emek sarf eden Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan İnsan Hazineleri Metal Sanatçısı Hasan Tuluk'a teşekkür ederek, bu eserin, ilimize, ülkemize ve bilim dünyasına faydalı olması dileklerinde bulundu.