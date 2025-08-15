Arca Çorum FK yarın akşam ligin ikinci hafta maçında Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde Yeni Stadyumda yaptığı çalışmaya tüm futbolcular katıldılar. Isınma haraketleri ile başlayan antrenman daha sonra sürat çalışması ile devam etti. Ardından hücum ve savunma oyuncularına özel taktik çalışmayı dünde yaptıran Teknik Direktör Tahsin Tam aksayan yerler konusunda futbolculara bireysel uyarılarda bulundu.

Çalışmada daha sonra kanatlardan ve cepheden duran top çalışması yaptıran Teknik Heyet ceza sahası yakınlarında kazanılacak duran topların rakibin direncini kırmak için önemli olduğunu belirterek futbolculardan tam konsantrasyon istedi,

Adana Demirspor maçının hazırlıklarının Çorum’daki son antrenmanı kaleli oyun ile tamamlandı. Bu bölümde kırmızı siyahlı futbolcuların oldukça neşeli ve moralli oldukları gözlendi. Kırmızı Siyahlı takımda bu çalışmanın ardından açıklanan Adana Demirspor maçı kadrosu bu sabah kahvaltının ardından karayolu ile Ankara’ya ordan da uçak ile Adana’ya geçecek.

Kırmızı Siyahlı takım bu akşam saatlerinde Adana’da yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve otelde kampa girecek.