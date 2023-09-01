Tahmini Okuma Süresi: dakika

‘Çorum Adalet Sarayı ve bağlı birimlerimizi devletimize, Çorumumuza ve Adalet camiasına yakışır hale getiriyor ve getirmeye devam edeceğiz.’ diyen Başsavcı Bektaş; “Medeni toplumların yegâne meşruiyet kaynağı, hukuka uygunluk ve kutsal adalet duygusunun toplumda yerleşmiş bulunmasıdır. İnsan ve diğer yaratılanlar arasında yaratılıştan gelen temel fark, akıldan ziyade adalet duygusudur. Adalet toplum ile devlet arasında manevi bağdır. Büyük medeniyetler adalet ile yükselmiş adalet güneşinin sönmesi ile yok olmuşlardır. Ülkemiz adalet görevi ile sonsuza dek baki kalacaktır. Mülkün temeli olma düsturu ile hareket eden Türk yargısı 15 Temmuz gibi en zor ve karanlık anlarda, ülkenin bekası için üzerine düşen sorumluluğu canları pahasına yerine getirmiş, bundan sonra da yerine getirmeye devam edecektir. Çorum Adliyesi olarak, tüm birimlerimiz vatandaşlarımız nezdinde adaleti sağlamak adına, tüm iş yoğunluğuna rağmen geç gelen adalet, adalet değildir şiarı ile mesai mefhumu gözetmeden çalışıyor, çalışmaya devam edeceğiz. Mevcut Adalet sarayımızda, vatandaşlarımızın daha hızlı hizmet alması, çalışanlarımızın daha makbul koşullarda hizmet sunması için bir çok birimi elden geçirerek, daha fazla mahkeme kurulması, hakim, cumhuriyet savcısı ataması, personel istihdamı için fiziki koşullar oluşturulmuş ve oluşturulmaya devam edecektir. Birileri kendi karanlık dünyalarında gerçekleri at gözlükleri ile görmeye çalışsa da, Çorum Adalet Sarayı ve bağlı birimlerimizi devletimize, Çorumumuza ve Adalet camiasına yakışır hale getiriyor ve getirmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile bu vatan uğruna canını veren aziz şehitlerimizi şükran ve minnetle anıyor, 2023-2024 Adli Yılın ülkemize, milletimize, insanlığa ve dünyaya barış, sağlık, huzur getirmesini diliyorum.” ifadelerini kullandı