Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı dün U 19 Bölgesel Gelişim Liginde mücadele eden Çorum FK’nın Çankaya FK ile oynadığı maçın ilk yarısını izledi.

Tuncay Şanlı beraberinde kaleci antrenörü Serdar Kulbilge ve kulüp tercümanı Mustafa Çiçekay ile birlikte maçın oynandığı İtfaiye sahasına geldi.

Burda Alt Yapıdan Sorumlu As Başkan Sinan Özdilli ve alt yapı koordinatörü Mehmet Arruç ile birlikte maçın ilk yarısını izleyen Tuncay Şanlı takımın durumu ve futbolcularla ilgili bilgiler aldı.

Antrenman saati gelmesi nedeni ile Tuncay Şanlı ve beraberindekiler maçın ikinci yarısında ayrıldılar.