Milli Savunma Üniversitesi Rektörü, Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Erhan Afyoncu, 12. Çorum Kitap Kültür Günleri kapsamında söyleşi programına katıldı.

Söyleşiye Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan ve vatandaşlar katıldı.

Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Erhan Afyoncu, programda Kızıl Elma üzerine konuşma yaparken, savunma sanayisindeki gelişmeler, Türkiye’deki nüfus azalışı ve Türk dünyasına dair de açıklamalarda bulundu.

‘NE GELECEĞİ BELLİ OLMAYAN BİR DÖNEME GİRİYORUZ’

Dünyanın kırılma noktaları olduğuna değinen Erhan Afyoncu, 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı’nı örnek göstererek, “Artık maalesef hiçbir değerin kalmadığı bir dünyadayız. Maalesef gelecek nesiller için iyi bir ortama girilmiyor. Devletlerin ve milletlerin başına ne geleceği belli olmayan bir döneme doğru gidiyoruz” dedi.

‘DOST VE KARDEŞ ÜLKELERLE BİRLİKTE GÜÇLÜ OLURSAK BU BADİYETİ ATLATIRIZ’

Türkiye’nin, dost ve kardeş ülkeleri ile birlikte güçlü olursa bu badireden kurtulacağını aktaran Afyoncu, “Kaotik bir ortama giriyoruz. Geçen asırda girdiğimiz bu kaotik ortamda bir imparatorluğu kaybederek çıktık. Büyük kayıpla çıktık. Toprak kaybettik, insan kaybettik, asırlık Türk vatanlarını kaybettik.

O yüzden Türkiye, son 40-50 yılda gücüne güç kattı. Fakat bu bizim tek başımıza gücümüze güç katmamızla yetecek bir şey değil. Türk Cumhuriyetleri ve dost, kardeş ülkelerle yeni dönemde doğruları yapıp, sağ-salim çıkmamız lazım” diye konuştu.

‘OSMANLI’NIN SON DÖNEMDE GERİLEMESİNİN EN ÖNEMLİ SEBEBİ NÜFUSUNUN ARTMAMASI İDİ’

Konuşmasında Türkiye’nin önündeki en büyük tehlikelerden birisi olan nüfus azalmasına da değinen Afyoncu, Osmanlı’nın son dönemde gerilemesindeki en önemli sebeplerden birisinin nüfus olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Osmanlının son dönemde gerilemesindeki en önemli sebeplerden birisi nüfusunun artmaması. Cumhuriyet döneminde izlediğimiz politikalar ile çocuk ölümlerini azalttık ve nüfusumuz belli bir yaşa kadar arttı. Fakat 1965’ten sonra aile planlaması diye yanlış bir yola sevk ettiler. Yalnız bize yapılmadı. Fas ve Endonezya’ya da uygulandı. Avrupa ve Amerika uygulattı. Marifet gibi o dönemin yöneticileri uyguladılar. Şuanda Türkiye ciddi nüfus krizine girdi. 1,48’e düştü doğurganlık oranı. Bulgaristan 1,61 ona göre düşünün. Avrupa’nın altında.”

‘TÜRKİYE, İNSANSIZ UÇAKLARIYLA DÜNYA SAVAŞ TARİHİNDE BİR KONSEPT DEĞİŞTİRİYOR’

Savunma Sanayi’nde Türkiye’nin 2000’li yıllardan itibaren çok ciddi atılım yaptığını da vurgulayan Afyoncu, “En önde geleni Baykar’ın yaptığı TB-2 Akıncı ve Kızıl Elma. Fatih, topu keşfetmemişti ama topu bir savaş aleti haline getirerek, dünya harp tarihinde konsept değiştirmişti. Şuanda da Türkiye, insansız uçaklarıyla dünya savaş tarihinde bir konsept değiştiriyor. Filli savaşlarda Türkiye’nin yaptığı TB-2’ler, Aksungurlar, Anka’lar kullanılıyor. En son Kızıl Elma ve dünya artık robot savaşlarına gidiyor. Biz burada Allah’a şükür ilk defa Sanayi İnkılabında kaybettikten sonra önde olarak giriyoruz. Birçok alanda olduğu gibi dünyadaki 2-3 ülkeden biriyiz. Bu Türkiye’nin korunması açısından son derece önemli” şeklinde konuştu.

‘TÜRK DÜNYASI İLE KÜLTÜREL ALANDA İŞBİRLİĞİMİZ ÇOK ZAYIF’

Konuşmasının son bölümünde Türk Birliği üzerine gelen bir soruyu da cevaplayan Afyoncu, Türk dünyası ile Türkiye arasında askeri, ticari ve siyasi çok canlı bir ilişki olduğunu fakat en büyük problemin kültürel alanda işbirliğinin zayıf olduğunu ifade ederek, “Geçen asırda İsmail Gaspıralı zamanında kültürel ilişki daha kuvvetliydi. Günümüzde çok zayıf. Kültürel alanda artması lazım. Bu arttıkça Türk Birliği daha çok olacaktır. Türkiye’nin önü açık. İyiye gidiyoruz. Kendi aramızda didişmeyi biraz azaltmamız lazım. Tamamen kaldırmak mümkün değil ama. Azaltırsak bile daha iyi yerlere gideriz” açıklamasında bulundu.