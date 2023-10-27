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HARUN AKKAYA

1. Türk Dünyası Down Sendromlular Spor Oyunlarında Çorum’dan dört sporcu mücadele edecek. 25-28 Ekim tarihlerinde İstanbul Silivri’de yapılacak olan 1. Türk Dünyası Down Sendromlular Spor Oyunları atletizm, masa tenisi branşlarında yapıyacak.

Özel Sporcular Masa Tenisi Teknik Kurul üyesi Özgür Akman’ın kafile başkanlığında İstanbul’a giden Çorum Zübeyde Hanım Özel Eğitim Spor Kulübünden üç atlet Enes Borucu, Elif Demircan ve Merve Özlü ile Çorum Belediyespor kulübünden masa tenisci Merve Peker milli takımda görev yapacaklar.

Özgür Akman öncelikli hedeflerinin 18-20 Kasım’da Antalya’da yapılacak olan Özel Sporcular Türkiye Atletizm Şampiyonası sonrakinin ise 19-26 Mart tarihlerinde yine Antalya’da yapılacak olan Down Sendromluların Olimpiyatları olarak bilinen Trisome Games Oyunları’nda madalya almak olduğunu söyledi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ve Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Can Fırat Şahin’e başarılar dileyerek milli takım kafilesini Antalya’ya uğurladılar.