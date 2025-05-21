Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, Türk eczacılık tarihinde bir ilki gerçekleştirerek hukuk ve eczacılık alanlarını aynı zeminde buluşturan “Eczacı ve Hukuk Zirvesi”ni başarıyla tamamlamanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

Zirveye katılan Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Uzman Eczacı Taner Ercanlı olmak üzere, ilin üst düzey protokol üyeleri, akademisyenler, hukukçu eczacılar ve meslektaşlarına teşekkür eden Afacan,

“Katılımlarıyla zirvemize güç ve değer katan tüm konuklarımıza en içten teşekkürlerimizi sunarız. Bu anlamlı organizasyona ev sahipliği yapan, salon ve imkânlarını bizlere açarak her aşamada destek olan Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimine, başta ÇTSO Başkanı Sayın Çetin Başaranhıncal olmak üzere tüm katkı sunanlara şükranlarımızı sunarız. Zirvemizde bilgi ve birikimleriyle bizleri aydınlatan çok kıymetli panelistlerimiz Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Sayın Hasan Tahsin Gökcan, Anayasa Mahkemesi Üyesi Sayın Kenan Yaşar, Eczacı – Avukat Sayın Rezzan Günday, Eczacı – Avukat Sayın İbrahim Ankara, Eczacı – Avukat Sayın Mehmet Emin Demirtaş’a teşekkür ederiz” dedi.

Bu öncü zirvenin, yalnızca bugüne değil, eczacılığın geleceğine de ışık tuttuğuna inandıklarını kaydeden Afacan, “İlerleyen yıllarda ikinci ve üçüncü buluşmalarıyla sürdürülecek bir gelenek haline gelmesini umut ettiğimiz bu zirvenin, diğer eczacı odalarına da örnek ve emsal teşkil etmesini temenni ediyoruz. Bu tarihi zirve, mesleğimizin çok yönlü yapısını ve hukukun evrensel değerleriyle olan bağını daha da görünür kılmış; ortak akıl ve çok disiplinli iş birliğiyle güçlü bir gelecek inşa etmenin mümkün olduğunu bir kez daha göstermiştir” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)