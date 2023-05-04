MUSTAFA BURAK YALÇIN

Türk Ocakları Şube Başkanı Prof. Dr. İrfan Çağlar, anayasadaki Türk vatandaşlığı tanımını eleştiren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun “Türk bayrağı” yerine “Türkiye bayrağı” ifadesinin kullanılması gerektiğini ifade ettiği açıklamasına tepki gösterdi.

ANAYASAYI HATIRLATTI

Gazetemize açıklamalarda bulunan Prof. Dr. İrfan Çağlar, anayasanın değiştirilemez maddelerini hatırlatarak, “Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür. Ana dilde eğitim gerekçesini ileri sürerek Türk Devletinin dili ve vatandaşlık kimliğini tartışmaya açmaya hevesli siyasetçiler bilmelidir ki; Türk milleti bu hezeyanlara asla geçit vermeyecektir” açıklamasında bulundu.

‘BU TÜR TEKLİFLER KESİNLİKLE İYİ NİYETLİ DEĞİL’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın anayasanın 40 yerinde Türk ve Türklük kelimesi geçtiğini, vatandaşlık tanımının daha kucaklayıcı olması gerektiğini vaat eden sözlerini ve HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun “Türk bayrağı yerine Türkiye bayrağı olmalı, anayasada değiştirilemez maddeler olmamalı” açıklamasını eleştiren Çağlar, “Türk devletinin millilik vasfına ve üniter yapısına açıkça aykırı olan ve hayata geçirildiği takdirde ülkenin devleti ve milletiyle bölünmezliği esasının temeline dinamit koymak anlamına gelen bu tür tekliflerin kesinlikle iyi niyetli değildir” ifadelerini kullandı.

‘DAHA HASSAS OLMALARINI DİLİYORUZ’

Bu tür açıklamaların kimseye fayda sağlamayacağını vurgulayan Çağlar, “Türk Ocakları olarak anayasamızda yer alan vatandaşlık tanımındaki Türklük kavramı ve devlet dili olarak Türkçe hususlarının tartışmaya açılmasını peşinen reddediyoruz. Bu tür açıklamalar kimseye fayda sağlamayacaktır. Türk Ocakları olarak bütün siyasetçilerin bu vazgeçilmez ve tartışılmaz hususlara karşı daha hassas olmalarını diliyoruz” diye konuştu.