Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (Türk PDR Derneği) Çorum Şubesi, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar'ı ziyaret ederek 30 Eylül'de düzenleyecekleri geceye davet ettiler.

Türk PDR Derneği İl Başkanı Aykut Aydemir ve yönetim kurulu üyelerinden Yaprak Biçer, Seçim Büyükçatalbaş, Elif Akdağ ve Tülay Yatağan Bayram'dan oluşan heyet ilk olarak İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar'ı ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili bilgi veren İl Başkanı Aykut Aydemir, Cemil Çağlar'a hayırlı olsun dileklerini ilettiklerini belirterek, daha önce müdürlük ile dernek arasında protokolleri imzalanan işbirliği çalışmaları hakkında da istişare yaptıklarını söyledi.

Aydemir daha sonra İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan'ı makamında ziyaret ettiklerini ifade ederek, Emniyet Müdürlüğü'ne uzmanlık alanlarında ihtiyaç duydukları birçok konuda destek verebileceklerini belirttiler.

Aydemir, Çağlar ve Pehlivan'a 30 Eylül Ulusal Psikolojik Danışmanlar Gününe özel düzenleyecekleri programa davet ettiklerini aktardı.