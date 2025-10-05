İYİ Parti Sungurlu 4. Olağan Kongresi yapıldı.

Ocaklı Dinlenme Tesisleri Düğü Salonu’nda yapılan kongreye İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, önceki dönem Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, oda başkanları ve partililer katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından divan belli oldu.

Kongrede partililere hitaben konuşma yapan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, hükümete eleştirilerde bulundu.

Terörsüz Türkiye sürecini eleştiren Türkeş, “Memlekette o kadar çok sorun varken, bir gün kalktık, Türk milletinin gönlünde, Türk milliyetçiliği ve Türk Milletinin bekasının sigortası olarak yer etmiş bir partinin genel başkanı bir tane terörist başından, İmralı canisinden barış güvercini çıkarma kısacası çalışmasına girdi. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. O üç hilale gönül vermiş ve babamın resmini arkasına alıp, kimse bu işlere giremez. ” dedi.

Türk milletinin büyük bir millet olduğunu ve komşularının darmadağın olduğunu ifade eden Türkeş, “Bir tek Türkiye ayakta. Neden? Çünkü Türk milleti hiçbir zaman ayrımcılık yapmadı. Hiçbir zaman da bölünmedi. Bu ihanet senaryolarını çok gördü. Bu topraklar bu senaryoları bozacak kapasiteye ve birikime sahip, sadece insanlar biraz sabırlı ve şuanda bekliyor. Seçimde her şey çok farklı olacaktır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından gündem maddeleri okunarak ibra edildi. İbraların ardından seçime geçildi.

Tek Liste halinde girilen seçimde mevcut Başkan Av. Hakan Tekercioğlu güven tazeledi.