Hak-İş İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası şube Başkanı Mustafa Köroğlu, "Türkiye artık vesayet odaklarının 'bildirilerle' istikamet çizdiği o 'eski Türkiye' değildir. Milletimiz, kendi iradesine sahip çıktığını 15 Temmuz'da açık bir şekilde göstermiştir." dedi.

Mustafa Köroğlu, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 29. yılı nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

28 Şubat'ın Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini vurgulayan Köroğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 28 Şubat darbesinin 29. Yıldönümünde demokrasimizi hedef alan tüm antidemokratik müdahaleleri bir kez daha nefretle lanetliyoruz. HAK-İŞ olarak, 50 yıllık onurlu tarihimizde olduğu gibi bugün de darbe ve başka kılıflara bürünmüş bütün antidemokratik müdahaleleri reddediyoruz. Bu tür yollara tevessül edenleri şiddetle telin ediyoruz.

28 Şubat, Türk demokrasi tarihine bu ülkenin gerçek sahiplerinin tasfiye edilmeye çalışıldığı bir süreç ve kara bir leke olarak geçmiştir. İnsan onuru ve haysiyetinin ayaklar altına alındığı bir süreç bütün dünyanın gözleri önünde yaşanmıştır. Başörtülerinden dolayı üniversite kampüslerine alınmayan, coplanan, yerlerde sürüklenen, ikna odalarına alınan kız öğrencilerin, kendi ülkelerinde eğitim hakkı ellerinden alınmıştır. Kadınların başörtülerinden dolayı kamuda çalışma hakkı ellerinden alınmış, ehliyet ve pasaport dahi verilmemiştir.

İnsanlık onurunun ayaklar altına alındığı ve bütün dünyanın gözleri önünde yaşanan bu utanç verici duruma maalesef bir kısım işçi, işveren ve meslek kuruluşları ile sözde STK’lar sessiz kalmış, hatta bu sürecin taşeronluğunu yapmıştır. Bazı sivil toplum örgütleri yine kendi deyimleriyle oluşturdukları “Beşli Çete” ile üyeleri olan işverenlere, esnafa ve emekçilere ihanet etmiştir.

28 Şubat darbesinde sendikaların kullanılması maalesef büyük bir utanç olarak sendikal tarihimize geçti. 28 Şubat darbesine destek veren bütün kesimlere, kurumlara, aktörlere yargı önünde hesap sorulmadığı, sorulamadığı için 28 Şubat darbesi ile tam olarak hesaplaşılamamıştır. Bu durumun demokrasimizin geleceği açısından endişe verici olduğunu her fırsatta dile getirdik.

Tam da 28 Şubat’ın yıldönümünde, 28 Şubat sürecinin önemli aktörlerinden bir kurumun da içinde yer aldığı kimi çevreler tarafından yapılan açıklamalar ve yayınlanan bildiriler maalesef 28 Şubat’ın karanlık ve baskıcı vesayet dönemlerini hatırlatmaktadır. Millet iradesine rağmen şekillenen her türlü vesayet arayışı, hangi kavramın arkasına sığınırsa sığınsın, darbe zihniyetinin bir yansımasıdır. Bugün yeniden benzer tartışmaları körükleyenler, 28 Şubat’ın karanlık iklimini hatırlatmakta ve demokratik Türkiye idealine zarar vermektedir.

28 Şubat gibi milletimizin hafızasında derin yaralar açmış, inanç hürriyetini ve emeği ayaklar altına almış bir dönemin yöntemlerini anımsatan bu çıkışlar, aziz milletimizin sağduyusunda karşılık bulmayacaktır. Türkiye artık vesayet odaklarının ‘bildirilerle’ istikamet çizdiği o ‘eski Türkiye’ değildir. Milletimiz, kendi iradesine sahip çıktığını 15 Temmuz’da açık bir şekilde göstermiştir.

HAK-İŞ Konfederasyonu, 50 yıllık onurlu tarihinde darbelere, olağanüstü dönemlere, demokrasiye yönelik bütün müdahalelere karşı demokrasiden, milli iradeden, halktan ve özgürlükten yana tavır almıştır. Bugün de toplumsal kutuplaşmayı tetikleyen bu tür yapay gündemlerin karşısında kararlılıkla durmaktadır.

HAK-İŞ olarak, Türkiye’de demokrasinin askıya alındığı bütün süreçlerin çalışanların ve emekçilerin zarar görmesine neden olduğuna dikkat çekiyor, nereden gelirse gelsin her türlü darbeye ve başka kılıflara bürünmüş antidemokratik müdahalelere dün olduğu gibi bugün de karşı olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz.”