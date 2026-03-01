Gazeteci–Yazar Taha Kılınç’ın kaleminden çıkan Doğu Türkistan Seyahatnamesi, Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı anlamlı bir programla ele alındı.

Programa İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Belediye Başkan Yardımcısı Turan Candan ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri katıldı.

Doğu Türkistan’da yaşanan esareti gür, vakur ve kendinden emin bir sesle dile getiren gençler; zulmü, direnişi ve köklü medeniyet mirasını tarih ve vicdan perspektifinden ele aldı.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Reyhan Cevizci’nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda emeği geçen öğretmenlere ve yürekleriyle konuşan öğrencilere teşekkür edildi.