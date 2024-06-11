Hayrettin Karaman İHL öğrencisi İsmail İhsan Yıldırım 9. sınıflar kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

Ensar Vakfı Genel Merkezi'nin Türkiye genelinde geleneksel olarak düzenlediği 'Sana Emanet Bilgi Yarışması' sonuçlandı.

Ortaokullarda 6 ve 7.sınıflar, liselerde ise 9 ve 10.sınıflar kategorisinde yapılan yarışmaya Çorum'dan yoğun katılım oldu.

Bu yıl da rağbet gören yarışmada 10 öğrenci farklı sıralamalarda dereceye girdi.

Ensar Vakfı Çorum Şubesi Başkanı Abdurrahman Çırak, yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Hayrettin Karaman İHL öğrencisi İsmail İhsan Yıldırım 9. sınıflar kategorisinde Türkiye birincisi oldu. Kendisi aynı zamanda hafız olan, ezberlediği Kur'an'ı anlamaya yönelik çaba sarfeden, okulunun gözdesi öğrenci, desteklerini esirgemeyen okul müdürü Hayri Yıldırım'ı, büyük bir özveriyle öğrencilerini yarışmaya hazırlayan öğretmen Yusuf Yıldırım'ı tebrik ediyoruz. Başarılı öğrencimiz İsmail İhsan Yıldırım Türkiye birincisi olarak 10 bin lira ödülün sahibi oldu."