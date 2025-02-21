Sakarya’da devam eden U 16 Bölge birinciliğinde Çorum Basketbol Yıldızları takımı bir galibiyet ve bir mağlubiyet alarak final şansını kaybetti.

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Dörtlü grupta mücadele eden Çorum Basketbol Yıldızları takımı ilk maçında Düzce’yi 71-48 yenerek iyi bir başlangıç yaptı.

Çorum Basketbol Yıldızları grupta ikinci maçında ev sahibi takımı ve güçlü bir kadroya sahip Sakarya karşısında tutunamadı ve rakibine 80-53 yenilerek final şansını kaybetti.Temsilcimiz grubunda son maçında dün Kırıkkale Yurdumspor ile karşılaştı.

Editör: Çorum Hakimiyet