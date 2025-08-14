Hükümetin ilk zam teklifini "yetersiz ve adaletsiz" diyerek reddeden Türkiye Kamu-Sen Çorum’da eylem yaptı.

Kamu İşveren Heyeti'nden "adil ve hakkaniyetli" bir teklif talep eden Türkiye Kamu-Sen PTT binası önünde basın açıklaması yaptı.

‘ZAM TEKLİFİNİ REDDEDİYORUZ’

Sendika adına açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen Başkan Yardımcısı Hüseyin Parpucu, iktidarın 2026 yılı için sunduğu %10+6, 2027 için ise %4+4 zam içeren teklifini reddettiklerini söyledi.

‘GETİRİLEN TEKLİF, BU ADALETSİZLİKLERİ GİDERECEK ÖNLEMLER İÇERMİYOR’

Akaryakıta gelen zamlar, vergilerdeki ve cezalardaki artışların can yaktığını vurgulayan Parpucu, “Marketlerde, çarşıda, pazarda fiyatlar almış başını gidiyor. Zorunlu tüketim malları açıklanan enflasyonun bile üzerinde zamlanıyor. Son yıllarda kiralar, memur maaşlarının bile üzerine çıktı. Hayat pahalılığı ve kiraların yüksekliği nedeniyle büyükşehirlerde ve kıyı bölgelerinde kimse çalışmak istemiyor. Kamuda aynı işi yapan, benzer eğitim düzeyinde ama farklı mevzuata tabi çalışanlar arasında büyük bir uçurum oluşmuştur. Getirilen teklif, bu adaletsizlikleri giderecek önlemler içermiyor” dedi.

İktidara “Bu mudur adalet? Bu mudur çalışma barışı? Tekraren söylüyorum. Biz adalet istiyoruz. Biz hakkaniyet istiyoruz” diye seslenen Parpucu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Biz, orman yangınlarında hayatını ortaya koyan ormancımız, altyapıyı ve düzeni sağlayan yerel hizmet çalışanımız, yollarımızı, köprülerimizi inşa eden imar, ulaşım çalışanlarımız, barajlarımızı işleten, evlerimize, işyerlerimize enerji sağlayan kamu çalışanlarımız, manevi dünyamızı inşa eden diyanet çalışanlarımız, kültürel zenginliklerimizi ortaya koyan kültür sanat çalışanlarımız, kamu hizmetlerini düzenleyen büro çalışanlarımız, iletişimimizi sağlayan hizmet kolu çalışanlarımız, sağlığımız için gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarımız, geleceğimizi inşa eden eğitim çalışanlarımız gelecek kaygısı taşımadan, güvenle ve mutlulukla hizmet üretsin istiyoruz. Biz, Türk ve Türkiye Yüzyılı misyonuna uygun bir kamu düzeni talep ediyoruz.

‘VATANDAŞIN GELECEĞİ ENFLASYON HEDEFİNE İNDİRGENEMEYECEK KADAR ÖNEMLİ’

Bütün bu amaçlar doğrultusunda Türkiye Kamu-Sen olarak 2026 için kümülatif %88,6; 2027 için ise %45,2 oranında zam talebiyle toplu sözleşme masasına geldik. Bugün gelinen noktada ülkemiz nüfusunun yaklaşık 3’te 1’inin 2026 ve 2027 yıllarındaki ekonomik geleceğinin belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinde Kamu İşveren Heyetinin 2026 için öngördüğü %10+6; 2027 yılı için %4+4 zam teklifinin kabul edilebilir bir tarafı yoktur.Biz, el yordamıyla getirilen teklifler istemiyoruz. Bizim bütün tekliflerimizin bir alt yapısı, bir gerekçesi var. Kamu İşveren tek gerekçesi, enflasyon hedefi. Kaldı ki, bu yıl enflasyon hedefinin bile altında zam yapıldı. Yani keyfe keder bir teklifle geliniyor. Milyonlarca vatandaşımızın geleceği, enflasyon hedefine indirgenemeyecek kadar önemlidir.

Bu teklifin piyasa gerçekleriyle uzaktan yakından bağdaşır tarafı yoktur; dolayısıyla biz de bu teklifi asla kabul etmiyoruz. Bu teklif bizleri masadan uzaklaştırıyor, alanlara itiyor.

Yıllardır hedef enflasyona göre verilen zamlar, memur maaşlarını eritti, alım gücümüzü bitirdi. Hayali hedefler üzerinden maaş belirlemek, milyonlarca memuru ve emekliyi göz göre göre yoksulluğa mahkûm etmektir.

Aile Yılı diyoruz, aileye dönük bir öneri yok. Reel artış diyoruz, refah payına ilişkin bir adım yok. Geçmiş kayıplarımızın telafisini istiyoruz, teklif yok. 3600 ek gösterge sözünü hatırlatıyoruz, çözüm yok. Vergide adalet istiyoruz, yük hafiflemiyor. Emekli maaşlarını düzenleyin diyoruz, karşılık yok. Bayram ikramiyesi istiyoruz, duyan yok. Yardımcı hizmetlilerin sorunu çözülsün diyoruz, gören yok.

‘GERÇEKÇİ BİR ARTIŞ ÖNERİSİ SUNMAK ZORUNDALAR’

Bu nedenle kamu işvereni, teklifini gözden geçirmek ve gerçekçi bir artış önerisi sunmak zorundadır. Kamu İşveren tarafına açık çağrımızdır. Gerçekleşen enflasyonu, büyüme oranlarını, refah payını, harcama kalemlerindeki artışları ve geçmiş dönem kayıplarını telafi edecek yeni ve gerçekçi bir teklif getirin. Bunun yanı sıra, kira yardımı, eş ve çocuk parası, ısınma ve ulaşım yardımı, yemek ücreti gibi sosyal haklara dair de somut adımlar atılmalıdır.

Aile yılının gereği olarak aileyi destekleyici tedbirler alınmalıdır. Devletimizin 21. Yüzyıla ilişkin hedefine uygun bir kamu çalışanı için şimdiden kollar sıvanmalıdır. Biz Türkiye Kamu-Sen olarak, pazarlık yapmaya zaman kalacak şekilde bir an önce yeni ve kabul edilebilir bir teklifin gelmesi için buradan açık çağrıda bulunuyoruz.

Bütün bu unsurların yanında hizmet kollarına ilişkin olarak diğer hususların da sorunları kalıcı bir çözüme kavuşturacak biçimde ele alınması zorunludur. Biz, adaletli bir maaş artışı talep ediyoruz. Biz, hakkaniyetli bir teklif istiyoruz. Hakkımız olmayanı değil alın terimizin karşılığını istiyoruz. Bu masadan sonuç alma konusunda da ısrarcıyız.

Maaşlar, hayali tahminlere göre değil, marketteki, pazardaki gerçek fiyatlara göre belirlenmelidir. Bize masa başı rakam değil, milletin yaşadığı hayatın karşılığı olan rakam gerekiyor. Biz buradayız, sonuna kadar kazanımlarımızı yükseltmek için mücadele edeceğiz.

‘1 GÜNLÜK İŞ BIRAKMA EYLEMİ YAPACAĞIZ’

Yetkilileri gerçeğe çağırıyor; insaflı olmaya davet ediyoruz. Bu mağduriyete bir son verin diyor, yapılan bu teklifi reddediyoruz. Başkanlar Kurulumuzun aldığı kararlar doğrultusunda eylemlilik sürecini başlatmış bulunuyoruz. Türkiye Kamu-Sen olarak bugün başlattığımız eylemlerimizi, yükselterek devam ettireceğiz. Çalışan ve emeklilerimiz için olumlu bir sonuç alma adına bugün tüm illerimizde eylemdeyiz. Yarın, sorunlara dikkat çekmek için sosyal medyada gündem çalışması yapacağız. Pazartesi günü ise ülke genelinde 1 günlük iş bırakma eylemi yapacağız.

Bu çerçevede Ankara’da Hazine ve Maliye Bakanlığı, illerimizde ise teşkilatlarımız kurumlar önünde olacak. Daha adil bir çalışma hayatı, daha yaşanabilir bir ücret ve müreffeh bir kamu çalışanı için, işçi, memur, emekli, işsiz ayırmaksızın bütün vatandaşlarımızı eylemlerimize destek vermeye davet ediyorum.

Mücadelemiz, başta kamu çalışanları olmak üzere tüm Türk milletinin daha güzel bir Türkiye’de, hak ettiği şartlarda, refah içinde yaşaması içindir. 25 milyon vatandaşımız, yüzlerini güldürecek, adil ve hakkaniyetli bir yeni teklif beklemektedir. Gelin bu masayı adaletin tecelli ettiği, refahın adil paylaşıldığı bir yer yapalım diyor, hepinize saygılar sunuyorum.”