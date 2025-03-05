İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar'ın başkanlığında, Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen, ARGE birimi ve proje koordinatör öğretmenleriyle birlikte Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, haftalık eğitim çalışmaları değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Samsun'da düzenlenen bölge sergisinde kazanılan başarıların kendilerini gururlandırdığını belirterek, “Öğrencilerimizin azmi, gayreti ve öğretmenlerimizin özverili rehberliğiyle elde edilen bu başarılarından ötürü öğrencilerimizi ve danışman öğretmenlerimizi tebrik ediyor, Türkiye Finalleri'nde yarışacak okullarımızı, öğrenci ve öğretmenlerimize bundan sonraki faaliyetlerinde de başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Toplantıda Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen projelerin hakkında yapılan çalışmaların durumu ve eğitim süreçlerindeki güncellemeler de ele alındı.

Yaşam Becerileri, Ailemle Eğitim Yolculuğum Projesi, Dilimizin Zenginlikleri Projesi, Okulumda Bir Ses İki Hareket Projesi hakkında yürütülen çalışmalar ve yapılan etkinlikler, Teknofest, TÜBİTAK, yerel projeler, bakanlık projeleri, Oka-Dokap projeleri, ulusal ajans çalışmaları ve etkinlikler ve öğretmen akademileri ile ilgili yürütülen çalışmalar ile etkinlikler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Çağlar, toplantı sonunda katılımcılara çalışmalarından dolayı teşekkür etti.