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Türkiye’nin en güçlüsü yarışmaları Ankara grubunda Çorumlu atletler bir altın bir gümüş ve iki bronz madalya kazanırken iki sporcumuz Türkiye finallerinde yarışmaya hak kazandılar.

Atletizm Federasyonu tarafından cumartesi günü Türkiye’nin yedi bölgesinde yapılan yarışmalarda Çorumlu sporcular Ankara’da yarıştı.

Yapılan yarışmalar sonunda 2010 doğumlu erkekler 80 metrede yarışan Metehan Özünal 14 sporcunun mücadele ettiği yarışmalar sonunda 9.99’luk derecesi ile birinci olarak altın madalya kazandı.

Aynı yarışta Poyraz Yetkin ise 10.55’lik derecesi ile beşinci oldu. 80 metre, uzun atlama, ve gülle atma kategorilerinde yapılan yarışmalar sonunda toplam 35 puan toplayan Metehan Özünal birinci olurken Kastamonu’dan 35 puanla Emre Çaan Dörtdörtlük ikinci aynı puanla Çorum’dan Poytaz Yetkin ise üçüncü oldu.

2009 doğumlu erkekler 100 metre yarışında Ankara’dan Ayaz Eren Yurt 12.03’lük derecesi ile birinci olurken Çorum’dan Ömer Karadenizli 12.22’lik derecesi ile ikinci olarak gümüş madalya kazandı. 2011 doğumlu erkeklerde Arda Baltacı üç yarışma sonunda 13 puanla ikinci olarak bronz madalya kazandı.

Yapılan yarışmalar sonunda Metehan Özünal ve Ömer Karaderili toplam dereceleri ile 11 Kasım’da Ankara’da yapılacak olan Türkile finallerinde yarışmaya hak kazandılar.