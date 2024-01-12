Ahlatcı Çorum FK’nın Pazar günü ikinci yarının evinde oynayacağı Tuzlaspor maçı için bu saat itibari ile sadece 118 bilet satıldığı öğrenildi.

Maraton tribününde 61, Kale arkalarında 48 ve VİP tribününde ise 9 olmak üzere toplam satılan bilet sayısı 118 olarak açıklanırken, ligin ikinci yarısının ilk maçında taraftarların ilgisizliği 'pes' dedirtti.

BOŞ TRİBÜNLERE Mİ OYNAYACAĞIZ

Tarihinde ilk defa 1.Lig'de boy gösteren Çorum FK'nın, taraftarların maçlara olan ilgisizliği kamuoyunda büyük tepki toplamıştı.

Trendyol 1.Lig'in ilk yarısında 27 puanla 7.sırada tamamlaması ve play off potasında yer almasına rağmen kırmızı siyahlıların Pazar günü oynanacak Tuzlaspor maçına 2 gün kala sadece 118 biletin satılması düşündürdü.

EVDE DEĞİL, TRÜBÜNDEN DESTEKLEYİN

Bazı taraftarlar da bu duruma isyan ederken, Pazar günü Çorum Şehir Satadyumu'nda oynanacak Tuzlaspor maçını herkesin evinden değil, stadyumdan takip etmeye ve takımını desteklemeye davet etti.