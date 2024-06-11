U 12 Liginde play-off fikstürü belli oldu.

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan çeyrek final maçlarının 26 Haziran çarşamba günü oynanacağını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre 26 Haziran’da oynanacak çeyrek final maç programı şöyle:

Mimar Sinan Gençlikspor-Çorumspor. HE Kültürspor- Vefa Gençlikspor. Çorum FK- Akkent Gençlikspor. Bu üç maçı kazanan takım direk yarı finale yükselecek. Osmancık Belediyespor-Kargıgücüspor galibi Çorum İdman Yurdu ile baraj maçı yapacak ve bu maçı kazanan takım dördüncü yarı finalist olacak.