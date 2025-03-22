Türkiye Masa Tenisi Federasyonu yaş grupları Türkiye Şampiyonalarının yapılacağı merkezleri açıkladı.

Çorum’da 9-13 Nisan tarihlerinde U 13 Küçükler Türkiye Şampiyonası yapılacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre U 11 Minikler Türkiye Şampiyonası 17-20 Nisan’da Kayseri’de U 15 Küçükler 9-13 Nisan tarihlerinde Çorum’da U 15 Yıldızlar 7-11 Mayıs’ta Amasya’da U 19 Gençler ise 28 Mayıs ile 1 Haziran tarihleri arasında Kırşehir’de yapılacak.

Türkiye Küçükler Takım ve Ferdi Şampiyonasına 1 Ocak 2012 ve sonrası doğumlu lisanslı sporcular katılabilir.

Yarışmalarda erkek ve kız takım maçları 5 maçlık sistem (Corbilon Kupa Sistemi, 2 tek,1 çift ve 2 tek) ile oynanacaktır.

Yarışmalar ilk üç gün (Çarşamba, Perşembe ve Cuma) ferdi, son iki gün (Cumartesi -Pazar) ise takım yarışmalar şeklinde oynanacaktır. Ferdi Şampiyonada tek erkek, tek kız, çift erkek, çift kız ve karma maçları oynanacaktır.

Tekler yarışmaları 5 set üzerinden oynanacaktır. Yarışmalara Federasyonca verilen kontenjan kadar takım ve sporcu katılabilir.