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U 14 Bölge Karması seçmeleri Cumartesi günü Nazmi Avluca sahasında yapıldı. Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Departmanı Antrenör Eğitimcisi Osman Üstünel, TFF Samsun Bölge Antrenörü Emre Atalı ve Gönüllü Antrenör Fırat Kığılcım’ın katılı ile yapılan 2010 doğumlu futbolcuların katıldığı Çorum karmasının sorumluluğunu ise TÜFAD Yönetim Kurulu üyeleri Hüseyin Eğer ve Sadık Tahir Bıyıkoğlu yaptılar.

Çorum’un farklı takımlarından 35 sporcunun mücadeleği etti seçmede yapılan çift kale maçı milli takım teknik ekibinden isimlerde izlediler. Bu maç sonunda bölge antrenörleri Tokat, Amasya, Sinop ve Samsun illerindeki seçmeler sonunda belirlenecek bölge karması milli takım havuzunu yeni isimler kazandırmak için bölge karmaları maçlarında milli takım teknik heyetlerinin önünde maçlar yapacaklar.

Futbol Federasyonu antrenörleri seçme öncesinde TÜFAD tarafından yemekte misafir edildiler. Yemek ve seçmeleri ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ile TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy ile yönetim kurulu üyeleri ve futbol antrenörleri katıldılar.