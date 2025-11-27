U 14 Final Grubunda ikinci maçlar bugün oynanacak.

Dört takımın mücadele ettiği U 14 Final Grubunda ilk maçlarda Osmancık Kandiberspor, Çorum İdman Yurdu takımını deplasmanda 4-0 yenerek ilk haftanın lideri oldu.

Ligin diğer maçında ise Vefaspor ile Mimar Sinanspor arasındaki zorlu maçtan ev sahibi takım tek golle 1-0 galip ayrılarak üç puanla başladı.

Final grubunda ikinci hafta maçları bugün oynanacak.

Günün kritik maçında ilk maçlarını kazanan iki takım Osmancık Kandiberspor ile Vefaspor takımları bugün saat 14.30’da Osmancık İlçe sahasında karşılaşacaklar.

Diğer maçta ise ilk maçlarını kaybeden iki takım Mimar Sinanspor ile Çorum İdman Yurdu takımları saat 14.30’da Mimar Sinan sahasında karşılaşacaklar.

Bugünki maçları Arduç kardeşler yönetecek

İl Hakem Kurulu bugün oynanacak maçları Arduç kardeşleri atadı. Osmancık Kandiberspor ile Vefaspor arasındaki maçı Lütfican Arduç yönetirken, Mimar Sinanspor- İdman Yurdu maçını ise Serhat Emin Arduç yönetecek.