U 14 liginde üçüncü hafta maçları sonunda A grubunda Sungurlu Belediyespor ve İdman Yurdu, B gubunda ise Vefaspor ve Gençlerbirliği takımları yollarına kayıpsız devam ediyor.

A grubunda lider Sungurlu Belediyespor üçüncü maında Çorum Anadol FK deplasmanında 1-0 galip gelerek üçüncü maçınıda üç puanla ayrılarak liderliğini sürdürdü. Haftanın diğer maçında ise İdman Yurdu ile Mimar Sinanspor arasındaki maçtan tek golle galip ayrılan İdman Yurdu takımı üçüncü maçını da kazanarak lideri takibini sürdürdü. Alaca Belediyespor ise Hattuşa Gençlikspor deplasmanında 9-1 gibi farklı skorla galip gelerek ilk üç puan sevincini yaşadı.

Grupta dördüncü hafta maçları pazar günü oynanacak. Lider Sungurlu Belediyespor ile aynı puana sahip Çorum İdman Yurdu takımları Sungurlu ilçe sahasında karşılaşacaklar. Mimar Sinanspor Alaca Belediyespor deplasmanına giderkern puansız iki takım Anadolu FK ile Hattuşaspor takımları karşılaşacak.

B grubunda da Vefaspor ve Gençlerbirliği takımları yollarına kayıpsız devam ediyor. Vefa Gençlikspor, İkbalspor karşısında gol şov yaptı ve maçtan 10-0 gibi farklı skorla galip ayrılarak liderlik koltuğuna oturdu. Gençlerbirliği ise İskilipgücüspor deplasmanında girdiği gol düellosundan 3-2 galip ayrılarak üçünçü maçından da galibiyet ile ayrılarak yoluna kayıpsız devam etti. Osmancık Kandiberspor ise sahasında Gülabibeyspor önünde 7-0’lık skorla farklı galip ayrılarak ikinci üç puan sevnicini yaşadı.

B grubunda dördüncü hafa maçlarında lider Vefaspor, İskilipgücüspor deplasmanında galibiyet serisini devam ettirmek için mücadele edecek. Gençlerbirliği ise iki galibiyet ile üçüncü sırada bulunan Osmancık Kandiberspor önünde galip gelerek ilk iki yolunda avantaj yakalamak istiyor, İkbalspor ile Gülabibeyspor takımları ise ilk galibiyetlerini almak için karşılaşacaklar,