U 15 Final Grubunda ikinci maçlar bugün oynanacak.

Final Grubu ikinci haftanın ilk maçında bugün saat 12’de Osmancık İlçe sahasında Osmancık Belediyespor ile Mimar Sinanspor takımları karşılaşacak.

İlk maçında mağlup olan Osmancık Belediyespor ile ilk maçından üç puanla ayrılan Mimar Sinanspor arasındaki karşılaşmayı Lütfican Arduç yönetecek yardımcılıklarını ise Mahmutcan Doğan ve Güler Karabörk yönetecek.

Günün ikinci maçında ise İtfaiye sahasında saat 15’de Vefa Gençlikspor ile Gençlerbirliği takımları karşılaşacak. İlk hafta kazanan Vefaspor ile kaybeden Gençlerbirliği arasındaki maçı Nuriye Çınar Bal yönetecek. Maçın yardımcı hakemleri ise Muhammed Yıldırım ve Erdem Okumuş yapacak.