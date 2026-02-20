U 15 Final Grubunda ikinci maçlar dün oynandı. Vefaspor ikinci maçından farklı galip ayrılarak liderlik koltuğuna oturdu.

Dün İtfaiye sahasında oynanan maçta Vefaspor, Gençlerbirliği karşısında zorlanmadı ve 7-0 gibi farklı skorla galip ayrılarak ikinci maçından da üç puanla ayrılarak 6 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Dün Osmancık ilçe sahasında oynanan maçta ise Osmancık Kandiberspor ile Mimar Sinanspor arasındaki maçtan takımlar karşılıklı gollerle 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçla Vefaspor kayıpsız liderliğini sürdürürken Mimar Sinanspor ise 4 puanla ikinci sırada yer aldı.

Osmancık Kandiberspor 1 puanla üçüncü sırada Gençlerbirliği ise iki maç sonunda puansız son sırada bulunuyor.