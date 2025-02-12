U 15 Final Grubunda ilk yarının son maçlarında şampiyonluğun iki adayı Vefa Gençlikspor ile Mimar Sinan takımları berabere kalarak şampiyonluğu son maça bıraktılar.

Mimar Sinan kendi sahasında konuk ettiği Vefaspor önünde ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı maçta konuk takım ikinci yarının başında beraberliği sağladı ve takımlar sahadan karşılıklı bu gollerle birer puanla ayrıldılar. Şampiyonluk iki takımın rövanşta oynayacağı maç sonunda belli olacak. İlk iki maçlarını kaybeden iki takımın maçında ise Osmancık Belediyespor evinde Gençlerbirliği’ni 5-0 yenerek ilk üç puanını aldı.

Final Grubunda ikinci yarının ilk maçları bugün oynanacak. Gençlerbirliği, Mimar Sinanspor ile karşılaşırken Osmancık Belediyespor ise evinde Vefa Gençlikspor önünde puan arayacak.

Bugünki maçları Soytemiz ve Bal yönetecek

U 15 Final Grubunda bugün oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Gençlerbirliği ile Mimar Sinanspor maçını Nuriye Çınar Bal yönetecek yardımcılıklarını ise Muhammet Emin Çamlı ve Emine Dişli yapacak. Osmancık Belediyespor - Vefaspor maçını ise Ömür Soytemiz yönetecek yardımcılıklarını ise Muhammed Yıldırım ve Hamide Nur Coşgun yapacak.